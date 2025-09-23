Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, birinci dönem ara tatil kapsamında 8 Kasım'da başlayacak 7 günlük umre programı için başvurular 9 Ekim'e kadar alınacak. Yarıyıl tatilinde 7 ve 11 günlük olarak düzenlenecek umre programları için 11 Aralık'a kadar başvurulabilecek, gidişler ise 17 Ocak'ta gerçekleştirilecek.

Başvurular, il ve ilçe müftülükleri veya e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebilecek.

Umre programlarına yönelik daha fazla bilgi edinmek isteyen vatandaşlar, 'https://hac.gov.tr' adresinden detayları öğrenebilecek.