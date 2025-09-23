Efkan Ala, sosyal medya platformu X (eski Twitter) hesabından yaptığı paylaşımda, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Gazze'de yaşanan insanlık suçunu dünyanın önde gelen haber platformlarından biri olan Fox News aracılığıyla bir kez daha uluslararası kamuoyunun gündemine taşımış, küresel vicdana ve insanlığa yönelik güçlü bir çağrıda bulunmuştur” ifadelerini kullandı.

Ala, Erdoğan’ın Gazze’de yaşananları net şekilde tanımladığını ve bunun bir savaş değil, “sistematik bir soykırım” olduğunu vurguladığını aktardı. Ayrıca, bu vahşete sessiz kalanlara ve özellikle İsrail Başbakanı Netanyahu’ya yönelik sert mesajlar verildiğine dikkat çekti.

“Buna karşın geçtiğiniz gün ülkemizdeki bir medya kuruluşunun, bu ilkeli duruşu gölgelemeye ve lekelemeye çalışan, çarpık bir zihniyetle seviyesiz, çirkin ve ahlaksızca kurgulanmış karşılaştırmalar yapması açıkça ülkemize yönelik bir itibar suikasti denemesidir” diyen Ala, bu tür karşılaştırmaların insanlıkla veya gazetecilikle bağdaşmadığını söyledi.

Ala, açıklamasında şunları kaydetti: “Kimin kiminle kıyaslandığını görmek için bile vicdan sahibi olmak yeterlidir. Ama öyle anlaşılıyor ki bazı odakların derdi ne insanlıkla ne de gazetecilikledir. Sözde medya maskesiyle nefret kusan bu zihniyet, her fırsatta Türkiye’nin itibarını hedef almayı alışkanlık hâline getirmiştir. Zihinlerindeki kin ve nefretle yıllardır Türkiye’nin kazanımlarına saldırmayı meslek edinmiş bu çarpık anlayış, artık teşhir olmuştur.”

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Türkiye’ye yönelik bu sözlü saldırıların millet tarafından kabul görmeyeceğini belirterek, “Bu millet, kendi iradesine ve liderine yöneltilen bu çirkin dili asla affetmez. Hakikati eğip büken, kirli planlarla ülkesini hedef alan kim varsa, er ya da geç bu milletin vicdanında mahkûm olacaktır” dedi.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Gazze'de yaşanan insanlık suçunu dünyanın önde gelen haber platformlarından biri olan Fox News aracılığıyla bir kez daha uluslararası kamuoyunun gündemine taşımış, küresel vicdana ve insanlığa yönelik güçlü bir çağrıda bulunmuştur:… pic.twitter.com/0S7B3ZksGr Ali Mahir Başarır: CHP’nin İradesi Genel Başkanını Seçmiştir İçeriği Görüntüle September 23, 2025