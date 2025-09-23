Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne (ABB), bu sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Operasyon sonucunda 13 kişi gözaltına alındı. Bunun üzerine ABB bazı konser organizasyonlarıyla ilgili başlatılan soruşturmaya ilişkin bir açıklama yaparak, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’nın tüm işlemlerinin hem Sayıştay hem de Mülkiye Müfettişleri tarafından denetlendiğini ve herhangi bir usulsüzlüğe rastlanmadığını duyurdu.

Belediyeden yapılan açıklamada, “Daha önce kültür dairemizin tüm işlemleri Sayıştay tarafından denetlenmiş, herhangi bir bulguya rastlanmamıştır. Ayrıca Mülkiye Müfettişlerince 2021-2022 yılları arasında geriye dönük 10 yıllık teftiş yapılmış, ihale usulleriyle ilgili herhangi bir tenkit ya da bulguya rastlanmamıştır” ifadelerine yer verildi.