Geçtiğimiz günlerde lansmanı yapılan ve satışlarıyla ses getiren telefon Iphone 17 alışında krizler bitmiyor. Zincir teknoloji marketlerine gelen şikayetlerin ardı arkası kesilmiyor. Tek başına telefonu satmak istemeyen firmalar alıcıları zor durumda bırakıyor.

İddiaya göre bir teknoloji mağazasından Apple markasının yeni ürünü IPhone 17 almak isteyen vatandaş, firmanın kendisine sunduğu şartlar sonucu şok geçirdi. Teknoloji mağazası telefonu tek başına satamayacağını, 8.000 TL telefon kılıfı, 3000 TL'lik ekran koruyucu ve kasko paketi ile birlikte almazsa telefonu veremeyeceklerini söyledi. Bunu üzerine telefonu almadan mağazadan çıkan vatandaş, yaşadığı mağduriyeti sosyal medya hesaplarından dile getirdi.

ÇIPLAK TELEFON SATAMAYIZ MANTIĞI YASAL MI?

Günümüzde akıllı telefon satın alırken birçok tüketici, cihazın yanında kılıf veya ek sigorta (kasko) olup olmadığını sorguluyor. Peki, telefonu kılıfsız veya kaskosuz satmak yasal mı?

Kılıf ve aksesuar zorunluluğu yok

Türkiye’de telefon satışıyla ilgili yasal düzenlemeler, cihazın kendisi ve garanti şartları üzerine odaklanıyor. Satıcıların, telefonla birlikte kılıf veya ekran koruyucu sunma zorunluluğu bulunmuyor. Yani, bir telefonun yalnızca cihaz olarak satılması tamamen yasal. Kılıf veya aksesuar, tüketiciye ekstra bir kolaylık ve güvence sağlamak amacıyla sunuluyor.

Kasko ve sigorta konusu

Benzer şekilde, telefon kaskosu veya ek cihaz sigortası da zorunlu değil. Cep telefonu satın alırken kullanıcılar, cihazlarını darbe, kırılma veya su hasarına karşı sigortalatmak isteyebilir. Ancak satıcı, cihazı sigortasız veya kaskosuz olarak sunarsa, bu da yasal açıdan herhangi bir ihlal sayılmıyor. Sigorta tamamen kullanıcı tercihiyle ilgili bir hizmet olarak sunuluyor.

Tüketici hakları ve garanti

Telefonun kılıfsız veya kaskosuz satılması, cihazın garanti kapsamını etkilemiyor. Garanti, üretici veya distribütör tarafından belirlenen koşullarla sınırlı. Tüketici, cihaz arızalandığında garanti süresi ve koşullarına göre haklarını talep edebiliyor.

Yapılan paylaşımın altına gelen binlerce yorumda çoğu firmanın bu tür paketler olmadan tek başlarına telefon satılamadığını ve bunun bir soygunculuk mantığı olduğunu dile getirdi.

Bahsi geçen firma ise iddialara ilişkin henüz bir açıklama yapmazken, sosyal medyada bu konuda tepkiler çığ gibi büyümeye devam ediyor.