Kalecik Belediyesi, üniversite sınavlarına hazırlanan lise son sınıf öğrencilerine, TYT -AYT kursu verecek. Üniversite hazırlık kursuna katılmak isteyen öğrenciler için son başvuru tarihi 3 Ekim Cuma olup, Kalecik Belediyesi Kültür Merkezi 1. Kat Etüt Merkezinden kayıt yaptırılacak.

Kalecik Belediyesi'nin konuya ilişkin paylaşımı ise şöyle: "Ücretsiz Üniversiteye Hazırlık TYT-AYT Kursu Kayıtlarımız Başladı ! Üniversiteye hazırlanan öğrencilerimiz için kurs kayıtlarımız başladı. Kayıt Yeri: Kalecik Belediyesi Kültür Merkezi 1. Kat Etüt Merkezi Son Kayıt Tarihi: 03.10.2025." denildi