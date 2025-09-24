Mardin, camileri, medreseleri, kiliseleri, dar sokakları ve taş işçiliğiyle öne çıkarak turizmini artık 12 aya yaymayı başardı. Kent, 2025 yılının Ocak-Eylül döneminde 3 milyondan fazla ziyaretçi ağırlarken, yıl sonu hedefi 5 milyon ziyaretçi ve 1 milyonun üzerinde konaklama olarak belirlendi.

Tarihi Mekanlar ve Yeni Otel Yatırımları

Mardin Kalesi eteklerindeki ‘Eski Mardin’ sit alanı, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Kentte 22 bin yatak kapasitesine sahip 60’ın üzerinde otel hizmet verirken, yeni otel ve konak yatırımları da artış gösteriyor. Dara Antik Kenti, Mardin Müzesi, Kasımiye Medresesi ve Deyrulzafaran Manastırı, her yıl binlerce turistin ziyaret ettiği başlıca kültürel noktalar arasında yer alıyor.

Diziler Turizme Katkı Sağladı

Kanal D ekranlarında yayınlanan ‘Uzak Şehir’ dizisi, Mardin’in tanıtımına önemli katkı sağladı. Dizilerin etkisiyle turist yoğunluğu artık tüm mevsimlere yayılırken, yöresel lezzetler sunan restoranlar da ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Turizm Yetkililerinden Açıklama

METOSAD Genel Başkan Yardımcısı ve MARTOD Başkanı Özgür Azad Gürgör, Mardin’in artık yıl boyunca turist ağırladığını belirterek, “2025’in ilk 9 ayında günübirlik ziyaretçi sayımız 3 milyonu aştı. Hedefimiz yıl sonunda 5 milyon ziyaretçi ve 1 milyonun üzerinde konaklama. Turizmi 12 aya yaymayı başardık. Kış döneminde de etkinlikler ve tanıtımlarla misafirlerimizi ağırlıyoruz” dedi.

Gürgör, diziler ve güvenli turizm sürecinin kenti daha popüler hale getirdiğini ifade ederek, “Eylül, ekim, kasım ve aralık aylarında ciddi talep var. Ziyaretçilerimizin rezervasyonlarını önceden yaptırmalarını öneriyoruz, çünkü zaman zaman yer bulmakta sıkıntı yaşıyoruz” diye ekledi.

Turistlerden Olumlu Yorumlar

İstanbul’dan Mardin’e gelen Serpil Demirci, Dara Antik Kenti’ni gezdikten sonra, “Mardin, birkaç saatte görülecek bir yer değil. Ülkemizin doğusu ve batısı ayrı güzellikte. Buraya geniş zaman ayırmak lazım, tekrar gelmeyi istiyorum” dedi. Turist rehberi Elif Bulut ise Kasımiye Medresesi’nin binlerce ziyaretçinin ilgisini çektiğini belirtti.

Mardin, tarihi ve kültürel zenginlikleri, dizilerin tanıtım etkisi ve artan konaklama kapasitesiyle Türkiye’nin önde gelen turizm merkezlerinden biri olmayı sürdürüyor.