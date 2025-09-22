İçişleri Bakanlığı, ünlü şarkıcı Mabel Matiz hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Mabel Matiz olarak bilinen sanatçı Fatih Karaca hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 226’ncı maddesi kapsamında “müstehcenlik” suçundan suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.
Matiz’in yazdığı “Perperişan” adlı şarkının sözleri gerekçe gösterildi. Sanatçı, bugün polis eşliğinde Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu’na gelerek savcılığa ifade verdi.
Kaynak: DHA