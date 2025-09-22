Sanat dünyasının önemli organizasyonları, film festivalleri ve konserler Eylül ayının son haftasında sanatseverlerle buluşacak.

Sanat Fuarları

Gay Hutson tarafından 1988’de kurulan ve 20. ile 21. yüzyıl İngiliz sanatının önde gelen isimlerini temsil eden British Art Fair, 25-28 Eylül tarihleri arasında İngiltere’nin başkenti Londra’da gerçekleştirilecek.

Latin Amerika’nın en büyük sanat fuarlarından biri olan ARTBO, Kolombiya’nın başkenti Bogota’da kapılarını açacak. Fuarda sanat galerileri, eserler, küratörler, koleksiyoncular ve sanatçılar bir araya gelecek.

Film Festivalleri

Almanya’nın Hamburg kentinde Filmfest Hamburg, Albert Wiederspiel direktörlüğünde 25 Eylül’de başlayacak ve 4 Ekim’e kadar sürecek.

İzlanda’nın Reykjavik kentinde düzenlenen ve genç sinemacıları öne çıkaran Reykjavik International Film Festival (RIFF), 25 Eylül’de izleyiciyle buluşacak.

İsviçre’nin Zürih kentinde gerçekleştirilecek Zurich Film Festival (ZFF), yeni yönetmenleri desteklemeyi hedefliyor. Christian Jungen’in direktörlüğündeki festival, İsviçre, Almanya ve Avusturya’dan yarışma bölümlerine ev sahipliği yapacak.

ABD’nin en prestijli film festivallerinden biri olan New York Film Festival (NYFF), 26 Eylül’de Lincoln Center Film organizasyonuyla başlayacak. 13 Ekim’e kadar sürecek festivalde 30 uzun metrajlı film, deneysel yapımlar ve restorasyonlar izleyiciyle buluşacak.

Konserler

Kanadalı sanatçı Bryan Adams, 22 Eylül’de Prince George, 24 Eylül’de Kelowna, 26 Eylül’de Calgary’de sahne alacak.

Efsane İngiliz rock grubu Oasis, 27-28 Eylül tarihlerinde Wembley Stadyumu’nda konser verecek.

Türk pop müziğinin sevilen ismi Yalın, bu akşam Londra’daki Royal Albert Hall’de sahneye çıkacak.

Kanadalı rapçi Drake, bugün ve yarın Almanya’nın Hamburg kentinde konser verecek.

Ünlü grup Simply Red, 22 Eylül’de Belfast, 26 Eylül’de Leeds, 27 Eylül’de Manchester ve 28 Eylül’de Glasgow’da hayranlarıyla buluşacak.

ABD’li rock grubu OneRepublic, 22 Eylül’de Glasgow, 24 Eylül’de Manchester, 26 Eylül’de Londra ve 28 Eylül’de Amsterdam’da konser verecek.

Dünyaca ünlü Riverdance gösterisi ise bugün Londra’daki New Wimbledon Tiyatrosu’nda sahnelenecek.

ABD’de vizyona girecek filmler

Bu hafta ABD’de 6 yeni film vizyona giriyor.

One Battle After Another : Başrollerinde Leonardo DiCaprio, Regina Hall, Sean Penn ve Alana Haim’in yer aldığı film, Paul Thomas Anderson’ın yönetmenliğinde 26 Eylül’de gösterime girecek. Yapım, Thomas Pynchon’ın Vineland romanından esinlendi.

Eleanor the Great : Scarlett Johansson’ın yönetmenliğinde çekilen filmde June Squibb ve Chiwetel Ejiofor başrolde.

Bau: Artist At War : Sean McNamara imzasıyla beyazperdeye taşınan filmde Emile Hirsch, Inbar Lavi ve Adam Tsekhman rol alıyor.

Ayrıca BFFs, Gabby’s Dollhouse: The Movie ve The Strangers: Chapter 2 de bu hafta sinemaseverlerin beğenisine sunulacak.