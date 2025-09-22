Ulusal basında yer alan haberlere göre, Fransa’nın bugün Birleşmiş Milletler çatısı altında düzenlenen “Filistin Meselesine Çözüm Bulunması ve İki Devletli Çözümün Hayata Geçirilmesi” konulu yüksek düzeyli uluslararası konferansta, Filistin Devleti’ni tanıma kararını açıklaması bekleniyor. Hükümetin bu adımına destek veren bazı belediyeler ise İçişleri Bakanlığı’nın yasağına rağmen binalarına Filistin bayrağı astı.

Aralarında Nantes, Stains ve Saint-Denis’in de bulunduğu 21 belediye, yasağı dikkate almayarak Filistin bayrağını göndere çekti.

Sosyalist Parti (PS) Genel Sekreteri Olivier Faure, geçtiğimiz hafta ABD merkezli X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, 22 Eylül’de Fransa’nın Filistin’i tanıyacağını duyurmuş ve belediyelere “Filistin bayrağını dalgalandırma” çağrısında bulunmuştu.

Ancak İçişleri Bakanı Bruno Retailleau, bu uygulamanın kamu kurumlarının uyması gereken “tarafsızlık ilkesine” aykırı olduğunu savunarak, valilere bayrak asan belediyeleri şikayet etmeleri talimatını verdi.

Eyfel Kulesi’ne Filistin ve İsrail Bayrakları Yansıtıldı

Fransa’da tartışma yalnızca belediyelerle sınırlı kalmadı. Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, ABD merkezli Bluesky platformunda yaptığı paylaşımda, Eyfel Kulesi’ne Filistin ve İsrail bayraklarının yan yana yansıtıldığını gösteren bir fotoğraf yayımladı.

Hidalgo açıklamasında, “Paris, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından Birleşmiş Milletlere taşınan Filistin Devleti’nin tanınması girişimini destekliyor.” ifadelerini kullandı. Hidalgo, ayrıca iki devletli çözümün barış için tek yol olduğunu vurguladı.

Öte yandan, İçişleri Bakanlığı belediyelere bayrak yasağı getirirken, Fransa’nın en önemli simgelerinden Eyfel Kulesi’ne aynı anda hem Filistin hem de İsrail bayrağının yansıtılması tepki çekti.