Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik operasyon sonrası dikkat çeken bir olay yaşandı. Kentin merkezi noktalarından birindeki üst geçide, eski belediye başkanı Melih Gökçek’in silüetinin bulunduğu bir pankart asıldı. Pankartta “Ankara’nın en büyük hırsızı” ifadesi yer aldı.

Vatandaşların cep telefonlarıyla görüntülediği pankart, sosyal medyada da gündem oldu. Kısa sürede çok sayıda paylaşım yapılan pankart, tartışmalara yol açtı. Pankartı kimin astığına dair resmi bir açıklama yapılmazken, güvenlik güçlerinin olayla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.