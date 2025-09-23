Şarkılarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Emir Can İğrek, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. İğrek, son dönemde gündemde olan Manifest grubuna, Mabel Matiz’e ve tutuklanan programcı Boğaç Soydemir’e destek mesajı verdi.

Sanatın baskılarla engellenemeyeceğini vurgulayan İğrek, “Her zaman sanat kendine uçacak özgür bir gökyüzü buldu, yine bulacaktır” ifadelerini kullandı.

Paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni alan sanatçıya, hayranlarından da destek yorumları geldi.