İktidarın CHP’li belediyelere yönelik algı operasyonlarıyla hız kesmeden devam ettiğini belirten İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş’a destek mesajı yayımladı.

İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Yaptığı hizmetlere, dürüstlüğüne ve hukuka olan bağlılığına bütün milletimizin şahit olduğu Mansur Yavaş Başkanımızın her zaman olduğu gibi bugün de yanındayız” ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu ayrıca, “Bu kirli algı operasyonlarını yapmakta ısrar edenlere, bu operasyonlar için devletin kaynaklarını kullanmaktan utanmayanlara nispet hizmetlerimizle ve tüm direncimizle buradayız” diyerek iktidara tepki gösterdi.