Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, New York’taki temasları kapsamında Bangladeş Halk Cumhuriyeti Kadın ve Çocuk İşleri ve Sosyal Refah Danışmanı Sharmeen Soneya Murshid ile bir araya geldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bangladeş Halk Cumhuriyeti Kadın ve Çocuk İşleri ve Sosyal Refah Danışmanı Sn. Sharmeen Soneya Murshid ile ikili görüşme gerçekleştirdik. Kadın hakları alanındaki çalışmalarımızı, Aile Yılı kapsamında yürüttüğümüz hizmetlerimizi ve ülke tecrübemizi paylaştık. İki ülke arasındaki mevcut ve potansiyel iş birliklerini değerlendirdik. Sadece ülkemizde değil, dünyanın her köşesinde mutlu çocuklar ve güçlü kadınlar için çalışmalarımızı yaygınlaştırmayı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.