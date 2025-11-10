GONCAGÜL KONAŞ

Ankara sokaklarında son dönemde dikkat çeken yeni bir çalışma biçimi var: Ellerinde markaların kampanya afişlerini taşıyan gençler, hem şehirde hareketli bir atmosfer oluşturuyor hem de reklamcılık anlayışına farklı bir soluk getiriyor. Üniversite öğrencilerinin ağırlıkta olduğu bu ekipler, sokak sokak dolaşarak kampanyaları tanıtıyor, insanlarla birebir iletişim kuruyor. Kimileri için bu iş sadece ek gelir sağlarken, kimileri için ise sosyal becerilerini geliştiren eğlenceli bir deneyim anlamına geliyor. Gençler, “Bu iş bize özgüven, insan ilişkisi ve yaratıcılık kazandırıyor. Yeni fikirlerle yapılan reklamlar fark yaratıyor.” dedi.

“YENİ FİKİRLER İNSANLARIN DİKKATİNİ ÇEKİYOR”

Üniversite Öğrencisi Onuray Şaşkın, bu fikirlerin son dönemlerde giderek daha fazla yaygınlaştığını belirterek, “Son zamanlarda bu tarz reklamlar gelişmeye başladı. Yeni fikirlerin insanlara daha çok dikkat çekmesini sağladığı için avantaj sağlıyor. Hem insanların dikkatini çekiyor hem de sohbet muhabbet döndüğü için bizle ilgileniyorlar. Reklamı yapan firma da bu sayede öne çıkıyor.” şeklinde konuştu.

Şaşkın, özellikle gençlerden olumlu dönüşler aldıklarını, ancak her yaş grubunun aynı tepkiyi vermediğini de ifade ederek, “Yaş grubuna göre tepkiler farklı oluyor. Gençlerden güzel tepkiler alıyoruz ama orta yaş ve yaşlılardan her zaman iyi tepki alamıyoruz. Kimisi sert tepkiler verebiliyor, kimisi gülümseyip geçiyor. Bizim için hepsi birer eğlence.” dedi.

“SOSYAL ANKSİYETE DİYE BİR ŞEY YOK, SADECE İNANIŞ”

Son dönemde özellikle gençler arasında sıkça konuşulan “sosyal anksiyete” kavramına da değinen Şaşkın, bu konuda farklı düşündüğünü söyledi. “Bence sosyal anksiyete diye bir şey yok, bu sadece bir inanış. Her insan aynı gün içerisinde aynı enerjiye sahip olmayabilir ama bu bir engel değil. İnsanların tepkisi beni rahatsız etmiyor. Çünkü herkesin modu farklı olabilir.”

Bu işte yer alan gençlerden Tıp Fakültesi öğrencisi Furkan Soy, hafta sonlarını değerlendirmek ve ufak bir gelir elde etmek amacıyla bu işi yaptığını ifade etti. “Hafta sonlarını böyle değerlendiriyorum, ufak da olsa bana kazanç sağlıyor. Bu para tamamen keyfi harcamalar için. Gençlere önermem çünkü herkes yapamayabilir. Bir de işimizi elimizden almasınlar, biz işimizden memnunuz.” dedi.

“YAŞLILAR GARİP KARŞILIYOR AMA BİZ EĞLENİYORUZ”

Reklam panosu ekibinde yer alan bir diğer isim Metin Soy ise farklı yaş gruplarından gelen tepkileri değerlendirerek, “Birçok yaş grubunda farklı tepkiler alıyoruz. Kendi yaşımızdaki insanlarla şakalaşarak iletişim kurabiliyoruz ama yaşlılar genelde garip karşılıyor. Bazıları okuyamıyor, sadece bakıyor. Biz ise bu işi eğlenceli bir şekilde sürdürüyoruz.” ifadelerini kullandı.

“GENÇLER ÜRETKEN OLMALI, AİLEYE BAĞLI KALMAMALI”

Gençlerin ortak mesajı ise üretkenlik ve kendi ayakları üzerinde durmak. Onur Şaşkın, özellikle “gençlerin boş vakitlerini değerlendirip kendi gelirlerini yaratması gerektiğini” vurguladı: “Gençler boş vakitlerinde çalışsın. Para yok diye bir şey yok, kendi paranızı kazanabilirsiniz. Aileye bağlı kalmayalım. Üretken olalım. Yeni fikirler her zaman çok dikkat çekiyor. Bu tarz işler hem özgüveni artırıyor hem de deneyim kazandırıyor.”

“İNDİRİM KUPONLARI KAMPANYAYA DÖNÜŞÜYOR”

Gençlerin dağıttığı broşürlerin aslında birer indirim kuponu olduğunu belirten Furkan Soy, bu kampanyaların oldukça ilgi gördüğünü dile getirerek, “Bu ay sonuna kadar geçerli olan indirim kuponlarını dağıtıyoruz. Menülerde örneğin 400 liraysa 300 liraya düşüyor. Kasada kupon gibi kullanılabiliyor. İnsanlar bunu duyunca çok seviniyor.” diye konuştu.

“YENİ FİKİRLERLE YAPILAN REKLAMLAR FARK YARATIYOR”

Gençler, reklamcılık sektöründe yenilikçi fikirlerin öne çıktığını düşünüyor. Onuray Şaşkın, “Yeni fikirlerle yapılan birçok reklam, hem markaları hem insanları etkileyebiliyor. Artık klasik yöntemler yerine farklı yaklaşımlar gerekiyor. Bizim yaptığımız gibi sokakta dikkat çeken uygulamalar bu açıdan önemli” diyerek sözlerini tamamladı.

