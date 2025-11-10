Fenerbahçe Beko, yıldız basketbolcu Scottie Wilbekin’in dizindeki ağrılar nedeniyle yapılan kontroller sonucunda sağ diz kıkırdağında ödem tespit edildiğini duyurdu. Sarı-lacivertli kulüp, başarılı oyuncunun tedavi sürecinin başlatıldığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, “Fenerbahçe Beko oyuncusu Scottie Wilbekin’in dizindeki ağrıları sonrası yapılan kontrollerde, sağ diz kıkırdağında ödem tespit edilmiş ve sporcumuzun tedavisine başlanmıştır. Scottie Wilbekin’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede takıma katılmasını temenni ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe taraftarları, Wilbekin’in kısa sürede sağlığına kavuşarak parkelere dönmesini bekliyor.