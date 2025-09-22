TRT1’in fenomen yapımı Teşkilat, 6. sezon ilk bölümüyle ekrana geldi. Başrollerinde Tolga Sarıtaş, Rabia Soytürk, Yunus Emre Yıldırımer, Buçe Buse Kahraman ve Erkan Petekkaya’nın yer aldığı dizi, yayınlandığı akşam reytinglerde zirveye oturdu.
Teşkilat, Tüm Seyirciler kategorisinde 5.67 reyting alarak 1., AB grubunda 4.39 reytingle 2., ABC1 kategorisinde ise 5.58 reytingle 1. sırada yer aldı.
Dizi CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasından sonra boykot düzenlediği zamanlarda, boykota destek veren başrol oyuncuları Aybüke Pusat'ı tek hamlede kadrodan çıkarmasıyla gündeme gelmişti.
Muhabir: Zehra Önen