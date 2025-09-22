Üniversitelerde 2025-2026 akademik yılı dersleri birçok kurumda başladı. Öğrenciler kampüslere dönmeye başlarken, 2025 YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından 16 gün önce tamamlanan üniversite kayıt süreci geride kaldı. Ancak, üniversite hayali kuran binlerce aday için kritik olan YKS ek tercih süreci hâlâ başlamış değil. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yürütülen YKS sürecinde ek tercihlerin ne zaman başlayacağına dair resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Bu belirsizlik, ilk yerleştirmede bir programa yerleşemeyen adaylar arasında endişeye yol açıyor.

Üniversitelerin resmi sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda da benzer tepkiler dikkat çekiyor. Kayıtlar tamamlanmış, dersler başlamış olmasına rağmen, halen ek tercih bekleyen on binlerce aday sürecin açıklanmasını bekliyor.

Peki YKS Ek Tercihler Ne Zaman Başlayacak?

Geçtiğimiz yıllara bakıldığında, ek tercihlerin genellikle kayıtların tamamlanmasından 1-2 hafta sonra başladığı görülüyor. Ancak bu yıl takvimde gecikme yaşandığı dikkat çekiyor. ÖSYM’nin önümüzdeki günlerde konuya ilişkin açıklama yapması bekleniyor.