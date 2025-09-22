Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, CHP'nin 22. Olağanüstü Kurultayı'nda tekrardan Genel Başkan olarak seçilen Özgür Özel'i sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tebrik etti.

"İktidar yolunda kararlılıkla yürüyeceğiz"

Başkan Çırpanoğlu'nun paylaşımı şöyle: "Partimizin 22. Olağanüstü Kurultayı’nda yeniden Genel Başkan seçilen Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel’i yürekten tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. İktidar yolunda kararlılıkla omuz omuza yürümeye devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Muhabir: Şevval Ateş