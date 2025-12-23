İddiaya göre Orkun Özeller, yaptığı suç duyurusunda Abdullah Öcalan’ın, PKK’nin 2000 yılından sonra gerçekleştirdiği tüm eylemlerden “örgüt lideri” sıfatıyla hukuken sorumlu tutulması gerektiğini savundu. Başvuruda özellikle 2000 yılı sonrasındaki terör eylemlerine vurgu yapıldığı belirtildi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı İddiası

Selçuk Türkoğlu, söz konusu suç duyurusunun Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından işleme alındığını ve soruşturmaya dönüştürüldüğünü iddia etti. Ancak konuya ilişkin olarak Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan henüz resmi bir açıklama ya da yalanlama yapılmadı.

Resmi Açıklama Bekleniyor

Abdullah Öcalan’ın 1999 yılından bu yana Bursa’nın Gemlik ilçesine bağlı İmralı Adası’ndaki F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi’nde tutulduğu biliniyor. Öcalan hakkında yeni bir soruşturma açılıp açılmadığına dair hukuki sürecin detayları ise şu aşamada netlik kazanmış değil.