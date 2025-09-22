Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,23 primle 11.294,48 puandan tamamladı. Açılışta önceki kapanışa göre 238,75 puan artan endeks, yüzde 2,11 yükselişle 11.533,23 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 3,03, holding endeksi ise yüzde 1,30 oranında değer kazanırken; sektör endeksleri arasında en fazla yükselişi bankacılık sektörü gösterdi. Tek kayıp yaşayan sektör ise yüzde 1,12 düşüşle finansal kiralama faktoring oldu.

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin H-1B çalışma vizelerine 100 bin dolarlık başvuru ücreti getirme kararı yatırımcıları temkinli davranmaya iterken, yurt içi piyasalar haftanın ilk işlem gününde pozitif ayrıştı.

Analistler, bugün Avro Bölgesi’nde açıklanacak tüketici güven endeksi, ABD’de Chicago Fed Ulusal Aktivite Endeksi ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey’nin açıklamalarının takip edileceğini bildirdi. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.600 ve 11.700 puanın direnç, 11.500 ve 11.400 seviyelerinin ise destek konumunda olduğu ifade edildi.