Mersin'in Mut ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme kazada Muhammed Çetin (34) hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Kaza, dün gece saatlerinde D-715 Mut-Silifke kara yolu Kurtsuyu mevkisinde meydana geldi. Minibüsün iddiaya göre hatalı sollama yapması sonucu 3 araç zincirleme kazaya karıştı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, araçlardan birini kullanan Muhammed Çetin’in hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan 8 kişi ise ambulanslarla Mut Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.