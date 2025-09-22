Etimesgut’un Bahçekapı Mahallesi’nde bulunan 2687. Cadde, sürücüler için adeta çile yoluna dönüştü. Her gün binlerce aracın geçtiği cadde, bakımsızlığı ve bozuk zeminiyle hem araçlara zarar veriyor hem de trafik güvenliğini tehdit ediyor. Yolun uzun süredir asfaltlanmadığını belirten sürücüler, çukurla dolu bu cadde yüzünden araçlarının sürekli hasar gördüğünü dile getirirken, yolun sağ kenarında yer alan beton parça da dikkat çekiyor. Bu tür unsurlar, dar olan yol üzerinde sürücüler için risk oluşturabiliyor.

"Bu nasıl başkent?"

Caddeyi her gün kullanmak zorunda olan bir sürücü, yaşadığı durumu şu sözlerle anlattı: “Bu caddeyi kullanmadan işe gidemiyoruz. Her gün araba ya lastik ya amortisör bırakıyor bu yolda. Defalarca şikayet ettik, ama sesimizi duyan yok. Bu nasıl başkent?”

Özellikle sabah ve akşam saatlerinde yoğunluğun arttığını belirten vatandaşlar, kazaların an meselesi olduğunu söylüyor. Ticaretin yoğun olduğu bu bölgede bu yolun bu halde olması, sürücüler kadar bölgedeki esnafı da olumsuz etkiliyor.