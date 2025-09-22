Diyarbakır’ın Silvan ilçesi Eskiocak bölgesinde dün akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle örtü yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra jandarma, AFAD, Büyükşehir Belediyesi, çevre ilçelerden itfaiye ekipleri ve Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Müdahaleye ayrıca 2 helikopter de destek veriyor.

Yangının kontrol altına alınması için 7 arazöz, 14 itfaiye aracı, 7 ilk müdahale aracı, su tankerleri ve iş makineleriyle yoğun bir şekilde karadan çalışma yürütülüyor. Silvan Kaymakamı Osman Oğuz Ekşi de bölgeye gelerek Diyarbakır Orman İşletme Müdürü Davut Ayzit’ten son durum hakkında bilgi aldı.

Ekiplerin yangına hem havadan hem de karadan müdahalesi sürüyor.