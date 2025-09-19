Cuma akşamlarının fenomen dizisi Arka Sokaklar, bu hafta izleyicileri ekrana kilitleyecek. Çete liderinin yeğenini öldüren Hakan, hedef haline geliyor. Çetenin eline düşen Hakan için ekip büyük bir operasyon başlatıyor.

Rıza Baba’dan Endişelendiren Sözler

Hakan’ın bulunması için yürütülen operasyon sırasında Rıza Baba’nın “Her şeye hazırlıklı olun” sözleri, ekibin ve izleyicilerin endişesini artırıyor.

Mesut ve Bozo Arasında Buzlar Eriyor

Dizinin dikkat çeken bir diğer sahnesinde ise Mesut ile Bozo arasındaki gerilim sona eriyor. İkilinin ortak noktada buluşmasını sağlayan kişi Şemsi Kara oluyor.

Arka Sokaklar Yayın Saati

Fenomen dizi Arka Sokaklar, yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00’de Kanal D’de izleyici karşısına çıkacak.