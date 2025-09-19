ABB’nin iştiraki olan Ankara Altınpark İşletmeleri Limited Şirketi (ANFA) bünyesinde çalışan peyzaj işçileri, 6 aylık geçici iş sözleşmelerinin sona ermesiyle işten çıkarıldı. Belediye önünde toplanan işçiler, yeniden işe alınmak için basın açıklaması yaptı.

İşçiler: “Emek Verdik, Çalışmaya Devam Etmek İstiyoruz”

Grup adına konuşan işçi Murat Aykaş, görevlerini özveriyle yerine getirdiklerini belirterek şunları söyledi:

“Ankara’nın parklarını, yeşil alanlarını güzelleştirdik. Hiçbir çıkar gözetmeden alın teriyle çalıştık. Daha önce geçici işçiler işe devam etmiş. Biz de aynı şekilde devam etmek istiyoruz. Bu bizim hakkımız.”

“Geçim Kaynağımızı Kaybettik”

Bir diğer işçi Ekin Can Kıdır ise işten çıkarılmalarının ailelerini zor durumda bıraktığını dile getirdi:

“Birçoğumuz evli, kirada oturuyoruz. Bu iş tek geçim kaynağımız. Teklifleri reddettik, kendi işlerimizi bıraktık. İşten çıkarılmamız ailelerimizi zorluyor. Tek talebimiz çalışmaya devam etmek.”

Mansur Yavaş’a Çağrı

İşçiler, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın yanlarında olacağına inandıklarını ifade ederek, işlerine geri dönmek istediklerini söyledi.