Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) farklı alanlarda kendini geliştirmek isteyen vatandaşların yararlanabileceği, yeni kurs kayıt dönemi başladığı duyuruldu. Başvuru tarihi 22 Eylül tarihinde başlayacak olup, sanat, spor, eğitim ve el sanatı gibi pekçok alanda eğitim alınabilecek. Kurs kayıtların sona ermesi ardından 29 Eylül Pazartesi günü dersler verilmeye başlanacak.

Başvurular ise Aile Yaşam Merkezleri, Gençlik Merkezleri ve Çocuk Kulüpleri üzerinden yüz yüze yapılacaktır.

"Yeni dönem kayıtlarımız başlıyor!"

ABB'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan duyuru ise şöyle: "Yeni Dönem Kayıtlarımız Başlıyor Sanat Spor Eğitim Kültür alanlarında kurslar, etkinlikler ve faaliyetler sizleri bekliyor. Başvuru Tarihi: 22 Eylül 2025 Kurs Başlangıcı: 29 Eylül 2025 Başvurular; Aile Yaşam Merkezleri, Gençlik Merkezleri ve Çocuk Kulüpleri üzerinden yüz yüze yapılacaktır. Adres ve iletişim bilgilerine http://ankara.bel.tr adresinden ulaşabilirsiniz." denildi.