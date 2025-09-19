Nevşehir Şehitlik Parkı'ndaki törende, Vali Ali Fidan, Belediye Başkanı Rasim Arı ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın ardından saygı atışı yapıldı, Kur'an-ı Kerim okundu.

Öğrencilerin şiir okumasının ardından katılımcılar, ellerindeki Türk bayraklarıyla Fevzi Çakmak Caddesi'ndeki saygı yürüyüşüne katıldı.

- Sivas

Sivas'taki kutlamalar kapsamında, Devlet Hastanesi önünden başlayan ve Cumhuriyet Meydanı'nda son bulan yürüyüş gerçekleştirildi.

İl protokolü, gaziler ve vatandaşlar ellerindeki Türk bayraklarıyla yürüyüşe katıldı.

Atatürk Anıtı'nda devam eden törende, Vali Yılmaz Şimşek, Garnizon ve 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Zeynel Abidin Alptekin, Belediye Başkanı Adem Uzun, Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği Başkanı Fatih Deveci ve Muharip Gaziler Derneği Başkanı Fuat Ahıskalı anıta çelenk sundu.

Vali Şimşek'in, şeref defterini imzalamasının ardından Kıbrıs Gazisi Bahri Şahin'in yağlı boya resim sergisinin açılışı yapıldı.

- Niğde

Niğde'de Derbent Kavşağı'nda bir araya gelen protokol üyeleri, gaziler ve vatandaşlar, Niğde Belediyesi mehter takımı eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

Burada devam eden programda, Vali Cahit Çelik, Bor Garnizon Komutanı Albay Özcan Yetiş, Belediye Başkan Vekili Sami Tanrıverdi ile Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Şube Başkanı Hasan İpek, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

- Yozgat

Yozgat'ta otogardan Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüyüş gerçekleştirildi.

İl protokolü ve gaziler ve vatandaşlar ellerindeki Türk bayraklarıyla yürüyüşe katıldı.

Meydanda devam eden törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Vali Mehmet Ali Özkan, Garnizon Komutan Vekili Hava Mühendis Albay Hasan Şimşek, Belediye Kazım Arslan ile Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği Başkanı Gökay Açıkgöz Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Törende Gazi Adem Zorbilmez, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

İl protokolü, daha sonra şehitlerin kıyafetleri, kullandığı özel eşyaları ile çeşitli fotoğrafların yer aldığı 'Şehadetin Başladığı Noktadan Sonsuzluğa' adlı sergiyi gezdi.

- Kırıkkale

Kırıkkale Valisi Vali Mehmet Makas, Mühimmat ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, Belediye Başkanı Ahmet Önal, protokol üyeleri, şehit yakınları ve gaziler ile öğrenciler, 'Kahramanlarla Kardeşlik Yolunda Yürüyoruz' sloganıyla mehter takımı eşliğinde Kırıkkale Belediyesi önünden Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

Buradaki törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kırıkkale Şube Başkanı Rıfat Öcal, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Kırıkkale Şehitliği'nde devam eden programda saygı atışı yapıldı, İstiklal Marşı okundu, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edildi.

Şeref defterini imzalayan Vali Makas, daha sonra beraberindeki protokol üyeleriyle şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Programlara, protokol üyeleri, şehit yakınları ve gaziler, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile öğrenciler katıldı.

- Kırşehir

Kırşehir'de Valilik binası önünden başlayıp Cacabey Meydanı'nda sona eren yürüyüş düzenlendi.

Meydandaki törende, Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Albay Cihan Sanlı'nın günün anlam ve önemine belirten konuşmasının ardından şiirler okundu.

- Kayseri

Kayseri'de Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Vali Gökmen Çiçek ve protokol üyeleri tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Kartal Şehitliği'nde devam eden programda, Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi, protokol üyelerince şehit kabirlerine karanfil bırakıldı.

Vali Çiçek, gazetecilere, Kayseri'nin şehit ve gazisi çok olan bir il olduğunu belirterek, gazilerle sürekli bir araya geldiklerini ve onlarla dertleştiklerini söyledi.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kayseri Şube Başkanı Osman Balcı da gazilerin gününü kutladı.

Törene, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, il protokolü, siyasi parti temsilcileri, askeri erkan, gaziler ve davetliler katıldı.