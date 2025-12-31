(Ankara Adliyesi Dışkapı Ek Hizmet Binası)

2025/821 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE İLANI

Ortaklığın giderilmesi nedeniyle satışına karar verilen aşağıda cins, miktar ve değeri yazılı taşınmaz satışa çıkarılmış olup, taşınmazın ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/821 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Özellikleri: Ankara ili, Mamak ilçesi, Küçük Kayaş İmar Mahallesi 35642 ada, 4 parsele kain, 701,00m2 yüzölçümlü, 34/701 arsa paylı,2.Bodrum Kat, 3 nolu mesken 3 oda, salon, antre, mutfak, banyo, wc ve 1 adet balkondan (cam balkon ile kapatılmış)müteşekkil, ısınma sisteminin kaloriferli ve doğalgaz kombili olduğu, kullanım alanının 90,00m2, balkon alınının 5,00m2 olduğu bilirkişi raporunda belirtilmiş olup,İİK'nun 121. Maddesine göre, ortaklığın giderilmesi yoluyla açık artırma suretiyle satışa çıkartılmıştır.

Adresi : Yeşilbayır Mah. Şehit Bayram Tekin Cad. No:75/3 Yeşilırmak Apt. Mamak / ANKARA

Yüzölçümü : 701,00 m2 Arsa Payı : 34/701İmar Durumu:Var.

Kıymeti : 2.300.000,00 TL KDV Oranı : %10 Kaydındaki Şerhler: tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/02/2026 - 13:46 Bitiş Tarih ve Saati : 16/02/2026 - 13:46 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/03/2026 - 13:46 Bitiş Tarih ve Saati : 16/03/2026 - 13:46

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.