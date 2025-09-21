Amerikalı şarkıcı ve söz yazarı Sonny Curtis, 88 yaşında hayata veda etti. Ailesi tarafından yapılan açıklamada, ünlü müzisyenin ani bir hastalık nedeniyle yaşamını yitirdiği duyuruldu.

Buddy Holly ile birlikte müzik kariyerine adım atan ve daha sonra The Crickets grubunun solistliğini üstlenen Sonny Curtis’in ölüm haberini kızı Sarah sosyal medya hesabından paylaştı. Sarah, “Babam Sonny dün ani bir hastalık sonucu hayatını kaybetti. Annemle birlikte yanında olabildiğimiz için minnettarım. Huzurluydu ve acı çekmedi. 88 yıllık olağanüstü bir hayat yaşadı. Bu dünyaya bir iz bıraktı” ifadelerini kullandı.

Curtis, 1957’de kurulan The Crickets ile rock’n roll sahnesinde büyük bir çıkış yakalamıştı. Grup, dönemin efsane isimlerinden Johnny Cash ve Elvis Presley ile aynı sahneyi paylaşarak müzik tarihine geçti.

Ailesi, Curtis’in hayatını hüzünle anarken onun “neşeyle hatırlanması gerektiğini” vurguladı.