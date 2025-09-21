Kaza, saat 23.30 sıralarında Denizli Bulvarı üzerinde meydana geldi. Sezgin Uçaş yönetimindeki 09 HY 746 plakalı otomobil, Hasan Ersoy yönetimindeki 09 KN 215 plakalı minibüse ve Recep Işık'ın kullandığı 09 AKA 801 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle Uçaş'ın kullandığı otomobil şarampole uçarken, minibüs ile diğer otomobil karşı şeride savruldu. Kazada 6 kişi yaralanırken, ihbarla bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar Sezgin Uçaş, Ahmet Kekiksucu, Yiğit Boyat, Selahattin Güleç, Ayşe Ersoy ve Hasan Ersoy, sağlık ekiplerince çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Ahmet Kekiksucu kurtarılamazken, Sezgin Uçaş’ın da durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Öte yandan kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. (DHA)