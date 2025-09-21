Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda, “Göçmen Kaçakçılığı”, “Müstehcenlik” ve “Tehdit” suçlarından cezası kesinleşen K.A. (1977) saklandığı adreste gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından cezaevine teslim edilen şahısla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Emniyet yetkilileri, halkın huzurunu bozmaya yönelik girişimlere karşı mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.