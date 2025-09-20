Kanal D ekranlarının uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar, son fragmanıyla büyük ses getirdi. Reytinglerde üst sıralarda yer alan dizi, yeni bölümde izleyicilere sürprizler sunuyor.

Rıza Baba’nın damadı Ali Akdoğan karakterine hayat veren Alp Korkmaz, dizide geri dönüyor. Ali’nin dönüşü, Hüsnü’nün vurulması ve Cevher’in yeniden sahneye çıkmasıyla dizideki dengeleri tamamen değiştiriyor.

Hüsnü Namlunun Ucunda

Fragmanda Hüsnü, bir silahlı saldırganın peşine düşüyor. İzleyiciler için şok edici an, saldırganın Ali olduğunun ortaya çıkmasıyla yaşanıyor. Hüsnü gerçeği fark ettiğinde ise çok geç kalıyor; Ali’nin Hüsnü’yü vurduğu sahne nefesleri kesiyor.

Cevher Şehre Döndü

Dizinin en tehlikeli isimlerinden Cevher, hayatta ve yeniden şehirde. Bu dönüş özellikle Mesut ve Selin için büyük bir tehdit oluşturuyor.

Selin Gözü Kararttı

Fragmanda Selin, kararlı ve gözü kara tavırlarıyla dikkat çekiyor. Cevher’e karşı hiçbir şeyden çekinmeyeceğinin sinyallerini veren Selin, yeni bölümlerde kritik hamlelerle öne çıkacak.

Sosyal Medya Patladı

Fragmanın yayınlanmasının ardından sosyal medyada yorumlar adeta patladı. İzleyiciler, “Hüsnü-Ali sahnesinde kalbim durdu, inanılmaz bir fragman olmuş.” şeklinde görüşlerini paylaştı.

Arka Sokaklar, yeni bölümleriyle Cuma günleri saat 20.00’de Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşuyor.