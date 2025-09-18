Barış Arduç ve Tuba Büyüküstün’ü bir araya getiren Dehşet Bey filmi, ekim ayında izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Royal Pictures imzalı yapımın yönetmen koltuğunda başarılı isim Mehmet Ada Öztekin oturuyor.

Murat Menteş’in kaleme aldığı, Kutlukhan Perker’in çizimlerini yaptığı aynı adlı çizgi romandan uyarlanan film, Prime Video’da yayınlanacak.

Barış Arduç ve Tuba Büyüküstün Başrolde

Filmde Barış Arduç, Fedailer Ocağı adlı tetikçiler grubunun gözde üyesi Dehşet Engiz karakterine hayat verirken, Tuba Büyüküstün ise ilk görüşte aşık olduğu Abide karakteriyle hikâyeye dahil oluyor.

Seri filme dönüştürülmesi planlanan Dehşet Bey, kulislerde konuşulan bilgilere göre yeni bir değişiklik olmazsa 21 Ekim’de seyircilerle buluşacak.