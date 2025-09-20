Fuarın açılışında konuşan Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı İlyas Dikici ‘’Küçükçekmecemiz ve İstanbulumuz için önemli ve hepimiz için anlamlı bir fuara ev sahipliği yapıyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu güne Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüz bünyesinde, kendi sınırlarımız içindeki halkın istihdam sorununa çözüm bulmak amacıyla İstihdam ve Kariyer Birimi olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu yıl ikincisini gerçekleştirdiğimiz bu fuar, vatandaşlarımızdan ve iş dünyasından gördüğü yoğun ilgiyle gösteriyor ki doğru köprüler kurduğumuzda iş arayanla işveren en verimli şekilde buluşabiliyor. Bugün burada kurulacak her bağlantının yarınlar için güçlü bir adım olmasını temenni ediyor, organizasyonda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum’’ dedi.

AKBULUT: KATKILARINDAN DOLAYI KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ’NE TEŞEKKÜR EDERİZ

İş ve meslek danışmanı Güneş Doğan Akbulut, ‘’İŞKUR personeli olarak arkadaşımla beraber kuruma gelemeyen vatandaşlarla bu fuar aracılığıyla iş görüşmesi yapıyoruz. İşverenler burada iş arayanlarla yüz yüze görüşerek, CV topluyor. İş arayanlar da tek tek birbirinden farklı firmalarla görüşerek iş başvurusunda bulunma fırsatı yakalıyor. Fuar çok güzeldi, katkılarından dolayı Küçükçekmece Belediyesi’ne teşekkür ederiz’’ dedi.

BOZ: KALİTELİ VE TANIDIK FİRMALAR VAR

İş arayışı devam eden Fulya Boz, ‘’Üniversite mezunuyum ve pazarlama sektöründen emekli oldum. Kendimi verimsiz hissettiğim için ve kızlarımın eğitimine maddi destekte bulunmak için tekrar çalışmak istiyorum. Fuar beklentimin çok üstünde çıktı, birçok kaliteli ve tanıdık firma var. Arkadaşımla beraber geldik o da çok memnun kaldı ve başvurularda bulundu. Başta belediye Başkanımız Kemal Çebi olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ederim’’ dedi.

İşletme mezunu Gökhan Anlayışlı ise, ‘’Üç aydır lojistik sektörü öncelikli olmak üzere iş arıyorum. Fuar çok işlevli olmuş, iş arayanlara iş kapısı açılmış’’ diye konuştu.

FUARDA 28 SEKTÖRDEN 100 FİRMA YER ALDI

Küçükçekmece Belediyesi tarafından yapılan açıklamada ise, “İkincisi düzenlenen İstihdam Fuarı, iş arayanlarla işverenleri bir araya getirmeyi, yeni mezun ve öğrencilerin iş hayatına atılmasını ve böylelikle kentin ekonomik ve sosyal olarak kalkınmasını sağlamak amacıyla gerçekleştiriliyor. Fuara; turizm, lojistik, eğitim, tekstil, kozmetik, otomotiv, moda, elektronik, ayakkabı, temizlik, perakende, yayıncılık, sağlık, gıda ve market gibi farklı sektörlerden firmalar katılım sağladı. İş arayan vatandaşlar kendi alanlarında veya farklı sektörlere doğrudan iş başvurusunda bulundu. Ayrıca Küçükçekmece’de yer alan 18 meslek lisesinden son sınıf öğrencileri de staj ve iş imkanı için başvurularda bulundu” denildi.