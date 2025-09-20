Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan “Yüz Yüze 100 Çocuk Oyunu” projesi, İzmir’de çocuklara unutulmaya yüz tutmuş oyunları yeniden kazandırıyor. Proje kapsamında Namık Kemal İlkokulu’nun bahçesine çizilen oyun alanlarıyla öğrenciler hem eğleniyor hem de sosyal becerilerini geliştiriyor.

“Geleneksel oyunlarla çocuklarımız sosyalleşiyor”

Okul Müdürü Sinan Kayhan, ekran bağımlılığının çocuklarda en büyük sorunlardan biri olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

“Çocuklarımızı geleneksel oyunlarla tanıştırarak, dijital oyunlardan uzaklaştırıyoruz. Öğretmenlerimizden ve velilerimizden olumlu geri dönüşler alıyoruz. Çocuklar oyun oynarken kuralları öğreniyor, sorumluluk sahibi oluyor ve arkadaşlarını tanıma fırsatı buluyor.”

Kayhan ayrıca oyun çizimlerinin büyük kısmını kendi imkanlarıyla yaptıklarını belirterek, “Bu çalışmalar çok maliyetli değil. Diğer okullar da aynı şekilde bahçelerine bu çizimleri yaparak öğrencilerine oyunları öğretebilir” dedi.

Veliler de memnun

Veliler ise çocuklarının ekranlardan uzaklaşarak daha sosyal bir hale geldiğini söyledi. Öğrenci velilerinden Alper Arif Zorer, “Bizim çocukluğumuzdaki gibi sokakta oyun oynayamıyorlar ama okul sayesinde bu oyunları öğrenmeleri çok değerli” dedi.

Bir diğer veli Gizem Maraba ise, “Kızım televizyon ve tablet başında çok vakit geçiriyordu. Bu oyunlar sayesinde daha sosyal oldu. Artık sabah okula bir an önce gitmek istiyor” ifadelerini kullandı.

Çocuklardan büyük ilgi

1’inci sınıf öğrencisi Toprak Ulaş Ayabil, “Tüm oyunları seviyorum. Seksek oynamak çok eğlenceli. Oyunlarla güzel bir gün oluyor” derken, arkadaşlarıyla birlikte bahçede geleneksel oyunların tadını çıkarıyor.