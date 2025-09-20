Burdur'da İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinasyonunda, 17 kurum, 23 afet çalışma grubu ve 240'ı aşkın personelin katılımıyla yapılan deprem tatbikatında senaryo gereği enkazdan yaralı kurtarma, yangın söndürme, kimyasal sızıntıya müdahale, tahliye ve barınma süreçleri başarıyla gerçekleştirildi.

Burdur'da AFAD koordinasyonunda, 17 kurum, 23 afet çalışma grubu ve 240'ı aşkın personelin katılımıyla geniş kapsamlı deprem tatbikatı düzenlendi. Senaryo gereği merkez üssü Menderes Mahallesi olan ve 10 saniye süren 5,7 büyüklüğündeki deprem sonrası ekipler eş zamanlı harekete geçti. Tatbikat kapsamında Menderes Mahallesi'nde 2 konutun yıkıldığı ve 4 kişinin enkaz altında kaldığı ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, AFAD, arama kurtarma, UMKE, sağlık ve KBRN ekibi sevk edildi. Polis çevre güvenliğini sağlarken, arama kurtarma ekipleri enkazda çalışma başlattı. Yaralılar çıkarılarak UMKE ekiplerine teslim edildi ve ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Enkaz alanında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken, kimyasal sızıntıya maruz kalan bir vatandaş ise AFAD KBRN ekipleri tarafından dekontaminasyon işleminden geçirilerek sağlık ekiplerine teslim edildi. Bu sırada enkaz altında kalan yakınlarını görmek isteyen vatandaşların bölgeye girmesi çevik kuvvet ekiplerince engellendi. Yaklaşık 1 saat süren tatbikat kapsamında enkazdan yaralı kurtarma, yangın söndürme, kimyasal sızıntıya müdahale, tahliye ve barınma süreçleri başarıyla gerçekleştirildi. Tatbikatta afet sonrası destek çalışmaları da uygulandı. Toplanma alanlarına yönlendirilen vatandaşların kayıtları yapıldı, çadırlar kuruldu, iaşe ve ibate hizmetleri sağlandı. Psikososyal destek, sağlık ve enerji ekipleri görev aldı. GSM şirketleri mobil baz istasyonu kurarak iletişim desteği sundu. Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, İlimizde 5,7 şiddetinde saat 15.00 sıralarında depremin olduğu varsayımını senaryolaştırdık. Her birey, her can kıymetli. Afet eğitimi alabilecek noktadaki her vatandaşa ulaşmak hedefimiz. Afetlerin olmaması temel arzumuz, temel duamız ve isteğimiz. Tedbir almakta hem vatandaşta hem bir birey olarak hem bir insan olarak da temel rasyonel bir insan davranışı ve aynı zamanda yöneticiler olarak bizlerin sorumluluğu. Masa başında 60 personelimiz görev aldı. 74'e yakın aracımız görev aldı. Bütün sektörlerde ve bütün alanlarda bütün personelimizin kendi görev tanımı içerisinde bu tatbikatın içerisinde olmasını özellikle önemsedik. Dolayısıyla tahliye alanı aynı zamanda barınma alanlarımız, toplanma alanlarımız ve bütün gruplarımızla tatbikatı başarılı şekilde gerçekleştirdik diye konuştu.