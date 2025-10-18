Burdur’da Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) ev sahipliğinde, T3 Vakfı ve TÜME katkılarıyla gerçekleştirilen Hayvancılık, Tarım ve Gıda Teknolojileri AR-GE ve İnovasyon Festivali (HAYTEKFEST 2025), MAKÜ Yerleşkesi’ndeki Lavanta Tepesi Oteli’nde sektör paydaşlarının katılımıyla başladı.

“Sürdürülebilir Kalkınma, Sürdürülebilir Hayvancılık, Tarım ve Gıda Teknolojileri” temasıyla düzenlenen festivalde, gençler ve firmalar tarafından hazırlanan projeler yarışıyor; sektör uzmanlarının katılımıyla paneller gerçekleştiriliyor.

TÜME yetkilisi Özay, festival kapsamında Türkiye’nin tarım sektöründe dijital dönüşümü hızlandırmayı ve sürdürülebilir üretim modellerini yaygınlaştırmayı hedeflediklerini belirtti. Özay, “Gençlere teknoloji ile verimli üretimin nasıl yapılacağını göstermek ve tarım ile hayvancılığı geleceğe taşımak için yola çıktık. Üreticiyi daha verimli üretmeye, tüketiciyi de uygun fiyatla ürünlere ulaşmaya yönlendirmek teknoloji ve verimlilikle mümkün olacak” dedi.

Festival kapsamında oluşturulan otonom çiftlik konseptiyle üretim süreçlerinin dijitalleşeceğini ve sağım robotları, buzağı besleme robotları, yem dağıtım araçları, hayvan takip sistemleri ve sürü yönetim sistemleri gibi teknolojilerin birbiriyle entegre çalışmasının sağlanacağını vurgulayan Özay, “40 besi çiftliğini otonom hale getirmeyi planlıyoruz. Gençler burada eğitim alacak, sertifikalandırılacak ve çiftlik yönetimini uygulamalı olarak öğrenecek” ifadelerini kullandı.

Özay ayrıca, TÜME’nin özel sektör, üniversiteler ve çiftçileri bir araya getirerek tarımda dijitalleşmeyi teşvik eden bir ekosistem oluşturduğunu belirtti. Bu ekosistem, yapay zeka destekli üretim, hassas tarım uygulamaları, akıllı sulama sistemleri ve otonom hayvancılık teknolojilerini kapsıyor. Özay, “Zooteknistler, veterinerler ve ziraat mühendisleri artık sadece toprak ve hayvanla değil, verileri analiz ederek gübreleme, ekim ve sulama kararlarını alacak” dedi.