Fenerbahçe’nin eski başkanı Ali Koç, kulübün yeni yönetimine liderlik eden Sadettin Saran’a tam destek verdi. Koç, camianın kişisel hesapları bir kenara bırakıp şampiyonluk hedefi doğrultusunda birleşmesi gerektiğini vurguladı.

Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu’nun (YDK) Ekim ayı toplantısında konuşan Ali Koç, “Kulübümüzün enerjisini borç yapılanmalarına değil şampiyonluklara harcayalım. Hepimizin futbolda beklediği şampiyonluğu Sadettin başkanın liderliğinde yaşayalım. Biz şampiyon yapamadık diye bizden sonra gelenler şampiyon yapmasın hal ve tavır içerisinde olmayacağız. Bu mantalitede olan Fenerbahçelilerin kim olursa olsun Fenerbahçeliliği sorgulanmalı” dedi.

Ali Koç, geçmiş yönetim sürecinde yaşanan mali ve idari konulara da değinerek, “Kulübün enerji kaybına neden olan meseleleri geride bırakıp, yeni yönetimin önünü açmak için el birliğiyle hareket etmeliyiz. Günün sonunda kazanan yönetimler değil Fenerbahçe’dir. Kulübümüz kişisel hesapların değil, ortak hayallerin kulübüdür” ifadelerini kullandı.

Koç ayrıca, Olağanüstü Seçimli Genel Kurul’da oy çokluğuyla reddedilen maddelerin önemine değinerek, “Bu maddeler kulübümüzün faaliyetlerini doğrudan etkiliyor. Gelecek için bu maddelere destek vererek yeni yönetimin önünü açmalıyız” dedi.

Konuşmasını Sadettin Saran ve yönetimine başarı dilekleriyle tamamlayan Ali Koç, “Bizim yönetimimiz boyunca yaşamadığımız desteği yeni yönetime vereceğiz. Artık yıkıcı ve yıpratıcı siyaset Fenerbahçe’ye zarar veriyor. Enerjimizi birlik, beraberlik ve sahadaki mücadeleye harcayalım” ifadelerini kullandı.