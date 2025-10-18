Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde ve Birleşmiş Milletler (BM) işbirliğiyle yürütülen Sıfır Atık Hareketi, ‘Uluslararası Sıfır Atık Forumu’ ile dünyayı İstanbul’da buluşturdu.

‘Sıfır Atık Hareketi: İnsan, Mekan, Dönüşüm’ temasıyla düzenlenen forumda çevre, sürdürülebilirlik, döngüsel ekonomi, yeşil dönüşüm, atık yönetimi ve iklim değişikliği konularında küresel işbirliği ve ortak adımlar masaya yatırılıyor. Forum, 118 uluslararası partner kuruluş, belediye başkanları, büyükelçiler, BM, UN-Habitat, UNEP ve UNDP gibi uluslararası kuruluşların üst düzey temsilcilerini, liderleri, uzmanları, akademisyenleri, özel sektör temsilcilerini ve sivil toplum kuruluşlarını bir araya getiriyor.

Forumun ikinci gününde Emine Erdoğan ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sıfır Atık Forumu Bakanlar Toplantısı’nda konuşmalar yapacak.

Forum kapsamında bugün, “Tematik Konuşma: Değerin Yeniden Tanımlanması-Atığın Ötesinde”, “Gıda Atığı: Çöpleri Değil, Hayatları Besle”, “Tekstil: Döngüsel Yaklaşımla Modanın Geleceği”, “Sıfır Atık Geleceğine Kapsayıcı Adımlar”, “Kullan, Yeniden Kullan, Tekrarla; Doldurmanın Geri Dönüşü”, “Tematik Konuşma: Akademi ve Sıfır Atık: Atıksız Geleceğin Bilimsel Yaklaşımı”, “Daha Akıllı Atık: Yapay Zeka Etkiyi Nasıl Artırıyor”, “BM Türkiye’den Bakış: Sıfır Atık Girişimleri ve Kapsayıcı, Sürdürülebilir Kalkınma”, “Döngüyü Tamamlamak: Kompostlanabilir Ambalajlar ve Organik Atıklar”, “Politikadan Uygulamaya Stratejik Yaklaşım” ve “Sistemi Yeniden Yapılandır: Değişimin Aracı Onarım” başlıkları altında paneller düzenleniyor.