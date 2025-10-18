Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen yıllık olağan genel kurul toplantısında yaptığı konuşmada, 2024-2025 sezonunda 339 milyon avroluk (12,9 milyar TL) konsolide hasılatla kulüp tarihinin gelir rekorunu kırdıklarını açıkladı.

Özbek, sürdürülebilir sportif ve finansal başarı için faaliyet dışı gelirlerin önemine vurgu yaparak, “Faaliyet dışı gelirler oluşturmak zorundayız. Bunun için iyi planlanmış projeler geliştirip başarıyla uyguluyoruz.” dedi.

“Tarihimizin en yüksek hasılatını elde ettik”

Özbek, kulübün büyüme stratejisini 2022’de belirlediklerini hatırlatarak, “Küçülmek yerine projelerle kaynak ürettik, sportif başarı için bu kaynakları kullandık.” ifadelerini kullandı.

Loca, VIP ve kombine satışlarından 78 milyon avro, mağazacılıktan 94 milyon avro, sponsorluklardan ise 79 milyon avro gelir elde ettiklerini belirten Özbek, GS Store’un 35 milyon avro kâr ile rekor kırdığını söyledi.

UEFA gelirlerinde bu sezon Şampiyonlar Ligi sayesinde artış beklediklerini kaydeden Özbek, “Geçen sezon UEFA Avrupa Ligi’nde olduğumuz için gelir azdı. Bu yıl en az 40 milyon avro bekliyoruz.” dedi.

“Mali bağımsızlığımızı kazandık”

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) anlaşmasından çıkışın kulüp tarihi açısından bir dönüm noktası olduğunu ifade eden Özbek, “Florya projesinden gelen gelirle borcumuzu kapattık. Artık mali bağımsızlığımızı kazandık.” açıklamasında bulundu.

“UEFA sürdürülebilirlik endeksinde yeşil kategoriye yükseldik”

Özbek, UEFA’nın Galatasaray’ı sürdürülebilir kulüpler arasında “yeşil kategoriye” aldığını belirterek, “Varlıklarımız yükümlülüklerimizden 9,9 milyar lira fazla. Sportif AŞ teknik iflastan çıktı.” dedi.

“Galatasaray Avrupa’nın en değerli 10 kulübünden biri olacak”

Son 3 yılda 180 milyon dolar faaliyet dışı gelir elde ettiklerini söyleyen Özbek, “Sportif AŞ’nin piyasa değeri 120 milyon avrodan 384 milyon avroya yükseldi. Hedefimiz Galatasaray’ı Avrupa’nın en değerli 10 kulübü arasına sokmak.” ifadelerini kullandı.

“Galatasaray, Cumhuriyet değerlerinin simgesidir”

Konuşmasının sonunda Galatasaray’ın vizyonunu paylaşan Özbek, “Cumhuriyet’in 102. yılında Atatürk’ün çağdaş Türkiye vizyonunu yaşatıyoruz. Galatasaray yalnızca bir spor kulübü değil; eğitim, kültür ve fikir mirasıdır.” dedi.