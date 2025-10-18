GONCAGÜL KONAŞ

Soğuk havaların yaklaşmasıyla birlikte aktar raflarında yeniden yoğunluk başladı. Vatandaşlar grip, soğuk algınlığı ve mevsimsel hastalıklardan korunmak için bitkisel karışımlara yönelirken, uzmanlar yanlış kullanım konusunda uyarıyor. Yaklaşık 30 yıldır aktar ve lokman hekim olarak çalışan Özgür Karaca, “Hastalıklardan korunmanın yolu, doğru bitkileri doğru şekilde kullanmaktan geçiyor. İnsanlar hasta olmadan önce önlem almayı öğrenmeli” ifadeleriyle doğal beslenmenin ve bilinçli bitki tüketiminin önemini vurguladı.

“ZENCEFİL, TARÇIN, KARANFİL… BALA KARIŞTIRIP TÜKETİN”

Kışa hazırlıkta bağışıklığı güçlendiren karışımların etkili olduğunu belirten Karaca, “Zencefil, tarçın, havlucan, karanfil ve biraz da karabiber… Bunların toz olarak karışımını bala karıştırarak yiyebilirler, süte veya sıcak suya karıştırarak içebilirler.” dedi.

Bitkilerin doğal halleriyle de kaynatılıp tüketilebileceğini anlatan Karaca, “Havlucan, zencefil, tarçın, birkaç karanfil ve bir avuç kuşburnunu birlikte kaynatıp ıhlamurla demleyebilirler. Ancak ıhlamuru asla kaynatmasınlar. Ihlamur ve ada çayı kaynatılmaz, yalnızca demlenir.” diye uyardı.

Karaca, karışımlarda bal ve limonun da dikkatli kullanılmasını önererek, “İçine tatlandırmak için mutlaka kaliteli bir bal konulmalı. Limon da kaynatılmamalı, sadece içilirken sıkılmalı. Çünkü dört dakika sonra limonun bütün özellikleri kaybolur.” ifadelerini kullandı.

“ALTIN OTU KABIZLIK YAPAR, ADA ÇAYI ERKEKLERE ÖNERİLMEZ”

Toplumda bitkilerin yanlış karıştırılmasıyla yapılan hatalara değinen Karaca, “Kış çayının içine altın otu katıyorlar. Altın otu kabızlık yapar ve kış çaylarıyla hiçbir ilgisi yok. Ayrıca kaynatılırsa yaşlı kişilerde yan etki oluşturur.” dedi.

Ada çayının da dikkatli tüketilmesi gerektiğini belirten Karaca, “Ada çayını sadece demleme usulüyle ve ayda bir-iki kez içilmesini öneririm. Özellikle erkeklerin sık tüketmemesi gerekir. Ada çayında yüksek oranda östrojen vardır; menopoz dönemindeki kadınlarda terleme ve ateş basmasına iyi gelir, ama fazla içildiğinde zarar verir.” açıklamasında bulundu.

“BİTKİLER SADECE BAĞIŞIKLIĞI DEĞİL, SAĞLIĞI BÜTÜNÜYLE KORUR”

Bitkilerin yalnızca bağışıklığı desteklemek için değil, sağlığı genel olarak korumak için de kullanılabileceğini belirten Karaca, “Ben otuz yıllık tecrübemde gördüm ki, insanlara ortaokuldan itibaren ‘nasıl beslenilir, nasıl hasta olmayız’ diye ders verilmesi gerekir. Eğer bunu öğrenirsek hem hastane yükü azalır hem devletin ilaç harcamaları düşer. Şu anda insanlar hasta olduktan sonra çare arıyor, asıl yanlış olan bu.” dedi.

“BALIN KULLANIMI ŞEKLİNE GÖRE ETKİSİ DEĞİŞİR”

Balın kullanım biçimine göre farklı etkiler gösterdiğini söyleyen Karaca, “Sıcak suyla bal şerbet yaparsanız kabız yapar, soğuk suyla yaparsanız ishal yapar. Balı yemekten önce yerseniz iştah keser ve zayıflatır, yemekten sonra suyla içerseniz kilo aldırır. Aynı bal ama etkisi tamamen farklı olabilir.” diyerek yanlış kullanımlara karşı uyardı.

“ORGANİK GIDA VE DOĞRU BESLENME İLAÇTAN DAHA GÜÇLÜDÜR”

Günümüzde vitamin ve gıda takviyelerine yönelimin arttığını hatırlatan Karaca, doğal beslenmenin her zaman öncelikli olması gerektiğini vurguladı: “Biz de vitamin satıyoruz ama gıdadan alacağın kadar faydalı olmaz. Balık yağı içeceğine balık ye, A vitamini istiyorsan havuç ye, D vitamini istiyorsan yumurta ve peynir tüket. Doğal beslendiğinde vücudun zaten ihtiyacını karşılar.”

Organik üretimin önemine değinen Karaca, “Devletin önce ekmeğe el atması lazım. Bir yıl boyunca sadece su ve ekmekle yaşayan bir insan, vücudunun ihtiyaç duyduğu vitaminlerin büyük kısmını karşılar. Ekmek, vücudun temel vitaminlerinden biri olan E vitaminini barındırır. Bu yüzden ekmek ne kadar doğal olursa toplum o kadar sağlıklı olur.” diye konuştu.

“DİYET ÜRÜNLERE İNANMAYIN, KENDİ GIDANIZI ÜRETİN”

Kent yaşamında satılan “diyet ürünleri”nin sağlıklı olmadığı görüşünü dile getiren Karaca, “Şehirde diyet ürünü olmaz. Diyet ürün olabilmesi için hiç ilaç kullanılmayan, doğal köylerde yetişmiş ürünler gerekir. İnsanlar paralarını bu ürünlere harcamasın, kendi üretimini öğrensin. Bahçeli evlere geçsinler, apartmanlardan uzaklaşsınlar.” çağrısında bulundu.

“DOĞAL YAŞAM BİLGİSİ DERS OLARAK OKUTULMALI”

İnsanların hastalanmadan önce bilinçlenmesi gerektiğini ifade eden Karaca, “Devletin, okullarda ‘doğal beslenme ve bitki kullanımı’ dersi koyması gerekiyor. Hangi yemek pişirilir, hangisi çiğ yenir, ne neyle tüketilmemeli, bunlar öğretilirse toplum sağlığı çok daha güçlü hale gelir.” dedi. Karaca, sözlerini “İnsanlar ilaçtan önce doğayı ve beslenmeyi tanımalı. Bitkiler doğru kullanıldığında her hastalığın önüne geçilebilir” diyerek tamamladı.