Türk sinemasının usta isimlerinden mimar, oyuncu ve müzisyen Arif Erkin Güzelbeyoğlu (90), Teşvikiye Camii’nde düzenlenen törenin ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verildi. “Yabancı Damat” dizisindeki “Memik Dede” karakteriyle hafızalara kazınan Güzelbeyoğlu’nun cenaze törenine İstanbul Valisi Davut Gül’ün yanı sıra Binnur Kaya, Meral Çetinkaya, Tülin Oral ve Salih Kalyon gibi birçok sanatçı katıldı.

Oyuncu Tülin Oral, “Arif çok zarif, uyumlu ve sanata derin bir bakış açısı olan biriydi. Sohbetleriyle dünyamı genişletirdi. ‘Yabancı Damat’ta birlikte çalışırken çok eğlenmiştik, çok üzgünüm” dedi.

Sanatçı Salih Kalyon ise, “Arif Erkin Güzelbeyoğlu ile Dostlar Tiyatrosu’nda tanıştım. Hem mimar hem müzisyen hem de çok yönlü bir sanatçıydı. Bizimkiler dizisinin müziklerine de imza atmıştı. Çok değerli bir ağabeyimizdi, ruhu şad olsun” ifadelerini kullandı.