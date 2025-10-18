Türk sinemasının usta oyuncularından Arif Erkin Güzelbeyoğlu, 16 Ekim’de hayatını kaybetti. Güzelbeyoğlu için Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde düzenlenen törene ailesi, sanatçı arkadaşları ve sevenleri katıldı. Törenin ardından Türk bayrağına sarılı tabutu, cenaze namazı için Teşvikiye Camii’ne götürüldü.

Törende bir konuşma yapan kızı Ayşe Güzelbeyoğlu, “Sevgili babam sadece benim babam değil, Türkiye’nin saygı duyduğu değerli bir sanatçıydı. Çok bilgili bir müzisyen, iyi bir oyuncu, iyi bir mimar ve dürüstlüğüyle tanınan bir bürokrattı. Bize en büyük hediyesi, hayata ve bizlere olan sonsuz sevgisi oldu” ifadelerini kullandı.

Sanatçı Mahsun Kırmızıgül de törende yaptığı konuşmada, “Ülkemiz çok değerli bir ustayı kaybetti. Arif abi, setin ışıkları söndüğünde bile içinizde ışık bırakmayı bilen bir insandı. Hepimizin başı sağ olsun” dedi.

Oyuncu Suna Selen ise, “15 gün önce ziyaretine gitmiştim, gayet iyiydi. Ölümü benim için beklenmedik oldu, çok üzüldüm” ifadelerini kullandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven ise, “Arif abiyi yaşarken de iyi bilirdik. Mekanı cennet olsun” dedi.

Arif Erkin Güzelbeyoğlu, bir dönem Kanal D’de yayınlanan Yabancı Damat dizisindeki “Memik Dede” rolüyle hafızalarda yer etmişti. 90 yaşında hayatını kaybeden Güzelbeyoğlu, Türk sineması, tiyatrosu ve müziğine uzun yıllar katkıda bulunmuş bir sanatçı olarak anılıyor.