Muğla Gazeteciler Cemiyeti (MGC), il genelinde sürdürdüğü ilçe buluşmaları programı kapsamında Marmaris’e ziyaret gerçekleştirdi. Muğla Gazeteciler Cemiyeti yönetim kademesinden isimlerin yer aldığı heyet, Marmaris’teki basın mensupları ve yerel yöneticilerle bir araya gelerek hem basın sektörünün sorunlarını değerlendirdi hem de ortak projeler için iş birliği görüşmeleri yaptı.

KİMLER KATILDI

Ziyarete; Muğla Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve Türkiye Gazeteciler Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Süleyman Akbulut, Cemiyet Üst Kurul Delegesi, Milas Çizgi Gazetesi Kurucusu ve Sorumlu Yazıişleri Müdürü Kemal Sürgün, Cemiyet Başkanvekili ve Milas Bakış Gazetesi Sahibi Melih Kaşkar, Cemiyet Milas İlçe Temsilcisi, Umut Milas Gazetesi ve Milas Önder Gazetesi Sahibi Oktay Çayırlı, Cemiyet Yönetim Kurulu Üyesi ve Marmaris İlçe Temsilcisi Temel Irmak katıldı.

KAYMAKAM KAYA, BAŞKAN ÜNLÜ VE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ

Heyet, Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü ve Marmaris İlçe Milli Eğitim Müdürü Serap Aksel’i makamlarında ziyaret ederek basın ve kamu iş birliği, yerel medyanın kurumsal gelişimi, genç gazetecilere yönelik eğitim çalışmaları ve iletişim ağlarının güçlendirilmesi konularında istişarelerde bulundu.

FİKİR ALIŞ VERİŞİ

Ziyaretler sırasında ayrıca Marmaris basınının temsilcileriyle de bir araya gelen MGC heyeti, Marmaris Manşet Gazetesi sahibi Arif Çataroğlu ve ekibiyle sektörel gelişmeler, basın dayanışması ve ortak çalışma alanlarına ilişkin fikir alışverişinde bulundu.

Program kapsamında gerçekleştirilen üye buluşması, Marmaris’teki Pinata Deluxe Otel’de düzenlenen sabah kahvaltısıyla başladı. Toplantıya Marmaris Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Kirt de katılım sağladı. Toplantıda, önümüzdeki dönemde yapılacak cemiyet çalışmaları, üyeler arası iletişim ve dayanışmanın artırılması, uluslararası basın ilişkilerinin geliştirilmesi konuları ele alındı.

SORUNLARI YERİNDE DİNLEME

Cemiyet Başkanı Süleyman Akbulut, toplantıda yaptığı değerlendirmede, “Muğla genelinde yürüttüğümüz ilçe ziyaretleriyle hem meslektaşlarımızın sorunlarını yerinde dinliyor hem de ortak hedefler doğrultusunda birlikte hareket etme kültürünü güçlendiriyoruz. Marmaris programımız da bu anlamda oldukça verimli geçti. Basın sektörünün güçlenmesi, yerel medya mensuplarının dayanışması ve yeni projeler üretmek için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

MARMARİS MANŞET’İ ZİYARET

Ziyaretler sırasında ayrıca Marmaris basınının temsilcileriyle de bir araya gelen MGC heyeti, Marmaris Manşet Gazetesi sahibi Arif Çataroğlu ve ekibiyle sektörel gelişmeler, basın dayanışması ve ortak çalışma alanlarına ilişkin fikir alışverişinde bulundu. Marmaris programı, yerel basınla yapılan toplantılar ve kurum ziyaretlerinin ardından tamamlandı. Muğla Gazeteciler Cemiyeti’nin ilçe buluşmaları, önümüzdeki haftalarda diğer ilçelerde de sürdürülecek.

DURMAZ’A TEŞEKKÜR

Muğla Gazeteciler Cemiyet Başkanı Süleyman Karabulut, toplantıya ev sahipliği yapan Pineta Otellerinin sahibi, basın dostu Hüseyin Durmaz'a teşekkür etti.