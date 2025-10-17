TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, ünlü fotoğraf sanatçısı Ara Güler’i vefatının 7’nci yılında anarak sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Kurtulmuş paylaşımında, “Aziz İstanbul'un ve Anadolu insanının hikayesini, emeğini ve mücadelesini karelerine sığdıran Ara Güler ustayı vefatının 7'nci yılında saygıyla yad ediyorum” ifadelerini kullandı.

Ara Güler, Türk ve dünya fotoğrafçılığının önemli isimlerinden biri olarak, İstanbul ve Anadolu’nun günlük yaşamını objektifiyle ölümsüzleştirmişti. Sanatçının çalışmaları, hem Türkiye’nin kültürel belleğine hem de fotoğraf sanatının evrensel tarihine önemli katkılarda bulundu.

Aziz İstanbul’un ve Anadolu insanının hikâyesini, emeğini ve mücadelesini karelerine sığdıran Ara Güler ustayı vefatının 7’nci yılında saygıyla yâd ediyorum. pic.twitter.com/bzJb00P5yT — Numan Kurtulmuş (@NumanKurtulmus) October 17, 2025