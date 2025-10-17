Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kadın Kolları, Dünya Yoksullukla Mücadele Günü kapsamında, 81 ilde eş zamanlı olarak “Boş tencereni al, sen de gel; Yoksulluğa boyun eğmeyen kadınlarla yürü” sloganıyla eylem düzenledi.

Ankara’da CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Dr. Asu Kaya ve kadın kolları üyeleri, İl Başkanlığı önünde toplanarak Sakarya Caddesi’ne yürüdü. Yürüyüşün ardından oturma eylemi ve basın açıklaması gerçekleştirildi.

Kaya, açıklamasında kadın yoksulluğuna dikkat çekerek şunları söyledi:

"Kadın yoksulluğu, bu ülkenin en derin ama en az konuşulan gerçeğidir. AKP, kadınları yoksullaştırarak siyasetten, üretimden, eğitimden, özgürlükten uzak tutmak istemektedir. 4+4+4 sistemiyle kız çocuklarının eğitim hakkına göz diktiniz. Kamusal kreş açmayarak kadınları evlere hapsettiniz. Kadına ekonomik bağımsızlık tanımayarak onu itaat etmeye zorladınız."

Kaya, CHP iktidarında kadınların eşit yurttaş olarak sosyal güvence ve haklara kavuşacağını belirtti:

"Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in de ifade ettiği gibi, emekli maaşının en az bir buçuk asgari ücret olduğu, çocukların her gün üç kap sıcak yemek yiyebileceği, eşit eğitim hakkının sağlandığı bir Türkiye’yi kadınlarla ve çocuklarla birlikte inşa edeceğiz."

Eylem, Türkiye genelinde kadın yoksulluğuna ve ekonomik eşitsizliğe dikkat çekerken, CHP’nin kadın ve emekli politikalarına yönelik vaatlerini de gündeme taşıdı.