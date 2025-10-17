Muğla’nın Fethiye ilçesinde muhasebecilik yapan Perihan Deveci’nin (46) akaryakıt istasyonunda darp ve gasbedilmesiyle ilgili davada karar çıktı.

Fethiye 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi, sanıklar T.A., S.S. ve H.A.’yı, “birden fazla kişiyle iş yerinde yağma” suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.

Olay, 18 Mayıs’ta Esenköy yolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Perihan Deveci, istasyonda tanımadığı bir erkekle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Deveci, pompaların bulunduğu alanda darbedildi. Market bölümüne sığınmaya çalışan Deveci, burada da tekme ve yumruk darbeleriyle şiddete maruz kaldı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Deveci’nin şikayeti üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, görüntülerden yola çıkarak S.S., H.A. ve T.A. isimli şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerden S.S., Deveci’nin aracına binip uzaklaştığı için ayrıca gasp suçundan da soruşturuldu.

Haklarında “yağma ve darp” suçlarından dava açılan 3 sanıktan H.A. ilk duruşmada tahliye edildi.

Bugün görülen ikinci duruşmada Cumhuriyet Savcısı, sanıkların cezalandırılmasını istedi.

Sanıklar ise suçlamaları reddederek beraat ve tahliye talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıkları önce 12’şer yıl hapse mahkûm etti, ardından iyi hal indirimi ve zararın giderilmesi gerekçesiyle cezayı 6 yıl 8 ay hapse düşürdü.

S.S. ve T.A.’nın tutukluluk hâllerinin devamına, H.A. hakkında ise adli kontrol uygulanmasına karar verildi.