Ankara’da jandarma ekipleri, Yenimahalle ilçesindeki bir iş yerine düzenledikleri operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon TL olan 1 ton 200 kilo bozuk et ve tavuk ele geçirdi. Olayla ilgili 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Yenimahalle İlçe Jandarma Komutanlığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçede faaliyet gösteren bir iş yerinde bozuk gıda satışı yapıldığı bilgisine ulaştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Yapılan aramalarda, 1 ton 200 kilo bozuk et ve tavuk ürünü bulundu. Ele geçirilen ürünler, Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Yenimahalle Belediyesi Zabıta Amirliği ekipleri tarafından imha edildi.

Olayla ilgili olarak 3 şüpheli gözaltına alınırken, haklarında adli işlem başlatıldığı bildirildi.