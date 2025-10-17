Kaza, öğle saatlerinde Çokören Mahallesi'nde meydana geldi. Tarlasına tohum ekimi yapan Seyfi Şahin, traktörün arkasındaki tohum ekme makinesini yağlamak istedi. Hareket halindeki traktörden inen Şahin, tohum ekme makinesinin üzerine çıktı. Bu sırada dengesini kaybeden Seyfi Şahin düştü, makinenin altında sıkıştı. Yaralanan Şahin, kendi imkanlarıyla makinenin altından çıkıp, hareket halindeki traktöre yetişti. Yaklaşık 100 metre ilerleyen traktörü durduran Şahin, bilincini kaybederek sürücü koltuğuna yığıldı. Görgü tanığı bölgedeki çiftçilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şahin'in ilk belirlemelere göre iç kanama nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlatırken, 4 çocuk babası Seyfi Şahin'in cenazesinin yarın toprağa verileceği öğrenildi. (DHA)