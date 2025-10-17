Niğde’de, Valilik, Belediye Başkanlığı, Ömer Halisdemir Üniversitesi ve Gastro Niğde Derneği işbirliğiyle düzenlenen 5. Gastronomi Festivali kapılarını açtı.

Festival, Derbent Kavşağı’nda bir araya gelen protokol üyelerinin vatandaşlarla birlikte yürüyerek festival alanına geçmesiyle başladı. Açılışta, Niğde Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri ve Niğde Belediyesi davul ritim kursiyerleri gösteri sundu.

Vali Cahit Çelik, açılışta yaptığı konuşmada Niğde’nin tarih boyunca ön planda olduğunu vurguladı. Çelik, “Hitit, Tabal Krallığı, Roma, Selçuklu, Karamanoğulları ve Osmanlı'nın izleri burada. Kentin sadece tarihi değil, doğal güzellikleriyle de Türkiye’de ön planda” dedi.

Vali Çelik, gastronomi alanındaki çalışmalarına da değinerek, Niğde’nin Türkiye’de UNESCO uluslararası gastronomi ağına dahil olabilecek illerden biri olduğunu belirtti. “Kentimizde şu ana kadar 11 ürün coğrafi işaret aldı. Festivalimizin hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” diye konuştu.

Belediye Başkanı Emrah Özdemir ise festivalin başlangıcından bugüne kadar geldiği noktayı anlattı: “5 yıl önce festival alanına 3 esnafı davet etmiştik. Bugün 280 stant tamamen doldu. Türkiye’den 185, dünyanın farklı bölgelerinden 75 ve akademik düzeyde 40 olmak üzere toplam 300 şefimiz festival boyunca bizlerle olacak. 10 ülkeden temsilcilerimiz var, bunlardan biri Filistin.”

Açılışın ardından protokol üyeleri stantları gezerek katılımcılarla bir araya geldi. Festival kapsamında şarkıcı Turgay Başyayla bu akşam konser verecek. Etkinlik, 23 Ekim’de sona erecek.